O Tribunal Superior de Londres autorizou nesta sexta-feira um recurso apresentado pelo governo da Venezuela contra a decisão que concedeu à equipe liderada pelo opositor Juan Guaidó o controle das reservas de ouro do país depositadas no Banco da Inglaterra (BoE).

O juiz Nigel Teare, da Divisão Comercial e de Propriedade da corte, permitiu que a diretoria do Banco Central da Venezuela (BCV), comandada por Calixto Ortega e nomeada pelo presidente do país, Nicolás Maduro, apresentasse o caso ao Tribunal de Recursos, de acordo com as informações concedidas à Agência Efe por fontes da equipe jurídica dessa direção.