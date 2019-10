Messi, Griezmann e Suárez marcaram pela primeira vez na mesma partida com a camisa do Barcelona. EFE/Javier Etxezarreta

Com gols de Antoine Griezmann, Lionel Messi e Luis Suárez, o Barcelona visitou e venceu o Eibar por 3 a 0 neste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, na primeira vez em que todos os integrantes do badalado trio de ataque balançaram as redes na mesma partida.

Enquanto o Eibar luta no meio da tabela para tentar se afastar da zona de rebaixamento, o Barça mantém a acirrada luta pela liderança com o Real Madrid. Com a vitória, o time catalão assume a ponta provisoriamente ao chegar a 19 pontos, um a mais que o arquirrival, que visitará o Mallorca mais tarde.