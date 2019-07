Pelo menos 12 pessoas morreram, incluindo dois agressores, e outras 41 ficaram feridas, nesta quinta-feira, em Cabul, capital do Afeganistão, em três ataques a bomba, dois deles dirigidos contra um ônibus de funcionários do governo afegão, enquanto o alvo do terceiro ataque ainda não está claro.

Os atentados causaram pelo menos dez mortes, entre eles uma criança, e deixaram 41 feridos, informou em sua conta do Twitter o porta-voz do Ministério da Saúde Pública, Wahidullah Mayar, acrescentando o falecimento de dois homens-bomba, segundo o último balanço.