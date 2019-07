Um triplo atentado nesta quinta-feira, em Cabul, capital do Afeganistão, causou pelo menos sete mortes e deixou 21 pessoas feridas, todas elas vítimas das primeiras duas explosões, que tiveram como alvo um ônibus com funcionários do governo afegão.

A primeira explosão, ocorrida às 8h10 (horário local, 0h40 de Brasília), foi perpetrada por um atacante "suicida", que explodiu um ônibus que transportava funcionários do Ministério de Minas e Petróleo que seguiam para seus postos de trabalho na capital, afirmou à Agência Efe, o porta-voz da polícia de Cabul, Firdaws Faramarz.