O diretor da Organização de Portos e Navegação da província iraniana de Hormozgan, Alahmorad Afifipur, informou neste domingo que a tripulação do petroleiro britânico capturado Stena Impero está a salvo e em boas condições de saúde.

Os 23 membros da tripulação, majoritariamente indianos, permanecem no navio, que está em uma "zona segura" do porto de Bandar Abbas, em Hormozgan, disse Afifipur à televisão estatal do Irã.