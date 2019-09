Os seis integrantes da tripulação do barco que pegou fogo no litoral da Califórnia, no qual 34 pessoas morreram, dormiam quando começou o incêncio, segundo uma investigação preliminar que aponta que não havia nenhum vigilante noturno acordado na embarcação.

"No momento do incêndio, cinco membros da tripulação estavam dormindo atrás da cabine e um membro da tripulação estava dormindo nos quartos de beliches", informa o relatório preliminar da Junta Nacional de Segurança de Transporte (NTSB, em inglês).