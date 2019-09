O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quarta-feira o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de "cruel e corrupto" que "vendeu seu país para uma ditadura estrangeira", a de Cuba, e prometeu que "tudo será regularizado" no país sul-americano, onde finalmente haverá uma "transição pacífica".

Trump deu essas declarações no início de uma reunião em Nova York com líderes latino-americanos sobre a Venezuela, onde os Estados Unidos anunciaram que vai dedicar US$ 118 milhões a mais para enfrentar a crise venezuelana.