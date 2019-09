O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta domingo não ter planos de encontrar o presidente do Irã, Hassan Rohani, durante a realização da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, depois do aumento da tensão gerada pelo ataque a uma companhia petrolífera da Arábia Saudita.

"Nada está descartado, mas não tenho intenção de me reunir com o Irã", garantiu o líder americano, em entrevista concedida na Casa Branca, antes de viagem para os estados do Texas e Ohio.