O presidente dos Estrados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira que as tarifas americanas explicam o baixo crescimento econômico da China e são a razão pela qual "milhares de empresas" querem sair do gigante asiático.

"O crescimento econômico na China no segundo trimestre é o menor que tiveram em 27 anos. As tarifas dos EUA estão tendo um efeito enorme nas companhias que querem sair da China para países sem tarifas. Milhares de empresas estão indo embora", escreveu Trump em sua conta do Twitter.