O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que usar máscaras em meio à pandemia do novo coronavírus é um ato "patriótico", o que contrasta com seu ceticismo inicial e representa uma mudança de estratégia por parte do político.

"Estamos unidos em nosso esforço para derrotar o vírus invisível da China, e muitas pessoas dizem que é patriótico usar uma máscara quando não se pode fazer distanciamento social. Não há ninguém mais patriótico do que eu, seu presidente favorito", disse Trump no Twitter.

O presidente americano, que voltou a culpar a China pela pandemia, acrescentou à mensagem uma foto em preto e branco que o mostra usando uma máscara.

Essa foto corresponde à visita de Trump em 11 de julho ao hospital militar Walter Reed, nos arredores de Washington, onde ele apareceu em público pela primeira vez usando máscara desde o início da pandemia.

Na ocasião, o presidente disse que as máscaras "têm um tempo e um lugar adequado" e que ele concordou em usá-la porque estava visitando um hospital, mas não revelou se continuaria a usá-las em outras circunstâncias.

Trump tem sido amplamente criticado por resistir a usar proteção para dar o exemplo a muitos de seus apoiadores, que acreditam que, quando são forçados a usá-la, sua liberdade individual está sendo violada.

Em termos absolutos, os Estados Unidos continuam sendo o país mais afetado pela pandemia, com mais de 3,8 milhões de casos e mais de 140,8 mil mortes, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Além disso, o número de casos se multiplicou nas últimas semanas em estados do sul e do oeste dos Estados Unidos, e alguns hospitais ficaram no limite de sua capacidade.

Trump recusou-se a delinear uma estratégia nacional para lidar com o vírus e recebeu muitas críticas, refletidas nos resultados das pesquisas para as eleições de novembro, nas quais ele concorrerá à reeleição e deve enfrentar o democrata Joe Biden, que aparece nove pontos percentuais à frente do mandatário em número de intenções de voto, de acordo com a média elaborada pelo site "Real Clear Politics".

Dada esta situação, parece que Trump quer mudar a estratégia contra a Covid-19. Hoje mesmo, ele anunciou que voltará a conceder entrevistas coletivas diárias para informar sobre a situação do coronavírus.

No início da pandemia, o presidente e outros membros do governo realizaram entrevistas todos os dias para informar sobre a evolução da pandemia, mas esses eventos foram interrompidos há três meses, quando alguns estados começaram a reabrir suas economias.