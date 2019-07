A Casa Branca e os líderes do Congresso dos Estados Unidos chegaram nesta segunda-feira a um acordo que pode permitir a aprovação de um orçamento para os próximos dois anos, além de elevar a capacidade de gastos do governo americano em US$ 320 bilhões e suspender o teto da dívida para até depois das eleições de 2020.

O pacto, que ainda deve ser aprovado pelo Congresso, pode permitir que o presidente Donald Trump desvie recursos de programas militares para construir o muro na fronteira com o México, o que pode reduzir o apoio ao acordo entre os legisladores da oposição democrata.