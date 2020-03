O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado que se reunirá com os líderes talibãs "em um futuro não muito distante", após o governo americano ter assinado no Catar um acordo de paz com o grupo rebelde, de modo a encerrar a guerra no Afeganistão.

"Vou me encontrar pessoalmente com líderes talibãs em um futuro não muito distante", disse Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca sobre o coronavírus.