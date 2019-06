EFE/ Will Oliver

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta segunda-feira no Twitter o prefeito de Londres, Sadiq Khan, a quem chamou de "perdedor" e ao qual comparou com o "tolo e incompetente" prefeito de Nova York, Bill de Blasio.

O presidente americano chegou hoje ao Reino Unido em uma visita oficial de três dias na qual se reunirá com a rainha Elizabeth II e com a primeira-ministra, a conservadora Theresa May, entre outras personalidades.