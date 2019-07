O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que as ações maciças contra os imigrantes com as quais ameaçou no mês passado e depois adiou por duas semanas, começarão após o feriado de 4 de julho.

"Depois do 4 de julho, muitas pessoas terão que sair", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval.