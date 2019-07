O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou nesta terça-feira suas críticas ao embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, a quem chamou de "louco, estúpido e imbecil pomposo", em meio à polêmica pelo vazamento de documentos críticos ao seu governo.

"O embaixador louco que o Reino Unido designou nos EUA não é alguém com quem estamos impressionados, um cara muito estúpido. Deveria falar ao seu país e à primeira-ministra (Theresa) May sobre sua fracassada negociação do Brexit, e não se incomodar com minhas críticas sobre como isso foi mal administrado", escreveu Trump em sua conta do Twitter.