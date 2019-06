O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou hoje que na quinta-feira ordenou um ataque contra o Irã em represália pela destruição de um drone americano por parte desse país, mas que depois suspendeu a ordem para evitar vítimas.

"Faríamos uma represália ontem à noite em três lugares diferentes (do Irã e) quando perguntei quantos morreriam: 150 pessoas foi a resposta de um general. Dez minutos antes do ataque o cancelei", escreveu o presidente em sua conta do Twitter.