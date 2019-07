O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo várias legisladoras democratas às quais mandou retornar aos seus países de origem, que descreveu como "lugares infestados de crime".

"É tão interessante ver mulheres democratas 'progressistas' no Congresso, que vieram originalmente de países cujos governos são uma catástrofe total e completa, os piores, mais corruptos e ineptos em qualquer lugar do mundo (se é que já tiveram um governo em funcionamento), dizendo agora alto e cruelmente ao povo dos EUA, a maior e mais poderosa nação da Terra, como nosso governo deve ser administrado", escreveu Trump em sua conta no Twiiter.