O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira confiar no Senado de seu país, em relação ao julgamento político aberto contra ele e cujas regras foram aprovadas nesta madrugada, no momento que ele está na Suíça participando do Fórum Econômico Mundial de Davos.

"Tenho muita confiança no Senado", disse Trump, ao ser questionado pela imprensa interessada em seu comentário sobre o julgamento político iniciado ontem, no mesmo dia em que se gabava para a audiência do Fórum sobre o "boom econômico" pelo qual os EUA vêm atravessando.