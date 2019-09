O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o agora ex-assessor de Segurança Nacional, John Bolton, passou dos limites nas políticas adotadas para solucionar a crise na Venezuela e avaliou que as declarações dele sobre a Coreia do Norte prejudicaram o diálogo com Kim Jong-un.

"Eu estava em desacordo com John Bolton sobre ações na Venezuela. Acredito que ele passou bastante do limite e acho que ficou provado que eu tinha razão", disse Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca.