O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou neste sábado que negocia com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a assinatura de um tratado de defesa mútua, notícia que chega pouco antes das eleições nas quais o governante israelense tentará se manter no cargo.

Trump anunciou as negociações pelo Twitter, onde garantiu que as conversas continuarão depois das eleições em Israel e quando os dois líderes se encontrarem na Assembleia Geral da ONU, no final do mês, em Nova York.