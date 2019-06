O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta terça-feira sua confiança de que seu país e o Reino Unido conseguirão um acordo comercial "muito substancial" após o Brexit, em uma reunião com empresários em Londres.

Trump e a ainda primeira-ministra britânica, Theresa May, presidiram uma mesa-redonda com representantes de dez empresas locais e americanas, a fim de "celebrar e estreitar os laços comerciais" no marco da visita de Estado de três dias que o presidente americano faz ao Reino Unido.