O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que seu governo tem provas da responsabilidade do Irã no ataque a dois navios petroleiros em águas do golfo de Omã.

"(Os iranianos) fizeram isso", disse Trump em entrevista por telefone à emissora de televisão "Fox". "Vocês viram. Eles não sabem que temos as técnicas que nos permitem observar no escuro".