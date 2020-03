Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram nesta segunda-feira, durante conversa por telefone, em buscar formas de cooperar na luta contra a pandemia do novo coronavírus.

"Foram abordadas as possibilidades para uma cooperação mais estreita entre os dois países", informou o Kremlin em comunicado.

Ambos os mandatários expressaram "grande preocupação" com a magnitude da propagação da doença Covid-19 no mundo e compartilharam informações sobre as medidas adotadas na Rússia e nos EUA para "contra-atacar essa ameaça".

Putin, cujo país registrou mais de 1.800 casos e nove mortes, apoiou nesta segunda-feira a quarentena obrigatória imposta aos 20 milhões de habitantes de Moscou e arredores.

A iniciativa de Trump de impor uma quarentena similar em Nova York, epicentro dos contágios nos EUA com quase a metade dos 119.748 casos registrados no país, foi descartada após conversas com os governadores de Nova York, Nova Jersey e Connecticut.

Durante a conversa por telefone, Trump e Putin também comentaram a delicada situação do mercado mundial de petróleo e definiram que os responsáveis de Energia de ambos os países debateriam o assunto.