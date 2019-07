O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recorreu à Justiça para impedir que suas declarações de impostos sejam tornadas públicas, uma exigência feita pelo Congresso e que virou tradição para os ocupantes da Casa Branca.

A ação tem como alvos a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, o diretor do Departamento de Impostos e Finanças do estado de Nova York, Michael Schmidt, e o Comitê de Meios e Arbítrios da Câmara dos Representantes dos EUA, que fez o pedido para que as declarações de impostos de Trump fossem divulgadas publicamente.