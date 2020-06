O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a insinuar, sem apresentar evidências, de que a China propagou intencionalmente o novo coronavírus, que provoca a Covid-19, e voltou relacionar o alto número de casos com a grande quantidade de testes realizados no país.

As declarações foram dadas em entrevista publicada nesta quinta-feira no "The Wall Street Journal", em que voltou a atacar o gigante asiático e a defender versões que uma suposta demora para agir diante da expansão do patógeno foi pensada pelo governo local.