O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou nesta terça-feira colocar dinheiro do próprio bolso na campanha de reeleição, após o jornal "The New York Times" informar que o governante poderia ter problemas de financiamento a menos de dois meses das eleições, marcadas para o dia 3 de novembro.

"Se precisarmos de mais, posso fazer isso pessoalmente, como fiz nas primárias na última vez. Coloquei muito dinheiro em 2016. Se precisar, vou fazer isso, mas não temos motivo. Dobramos e talvez tenhamos triplicado o que tivemos há quatro anos", disse o mandatário em Maryland, antes de viajar para a Flórida.