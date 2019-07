O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo a futura indicação de John Ratcliffe, um congressista republicano do Texas e simpático ao magnata, como Diretor de Inteligência Nacional (DNI, na sigla em inglês), no lugar de Dan Coats, com quem a Casa Branca não tem boa sintonia.

"Tenho a satisfação de anunciar que o muito respeitado congressista John Ratcliffe do Texas será nomeado por mim para ser o Diretor de Inteligência Nacional", escreveu Trump no Twitter.