O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, para ajudar em uma transição na Venezuela após a companhia petrolífera estatal russa Rosneft ter cessado as operações no país sul-americano e criticou a guerra de preços entre Moscou e a Arábia Saudita, a qual chamou de "louca".

Foi uma longa conversa por telefone, relatada primeiramente pelo Kremlin, e que se concentrou principalmente nos preços do petróleo e em como conter o avanço do coronavírus. De acordo com um comunicado emitido pela Casa Branca, Trump aproveitou a oportunidade para reiterar que a situação da Venezuela é grave.