O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que planeja exigir que pessoas que viajam ao país - especialmente as procedentes de Brasil e América Latina - sejam testadas para o novo coronavírus antes de embarcar.

"Estamos elaborando um sistema pelo qual testaríamos (os passageiros), e estamos trabalhando com as companhias aéreas sobre isso", disse Trump a jornalistas no início de uma reunião com o governador da Flórida, Ron DeSantis, na Casa Branca.