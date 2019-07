O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se comprometeu neste sábado a iniciar uma "nova era de exploração" espacial e a restabelecer o domínio e liderança do país no estudo do espaço, em uma mensagem em comemoração dos 50 anos da chegada do homem à Lua.

"Para honrar àqueles que nos precederam e para melhorar o futuro de toda a humanidade, nos comprometemos a iniciar uma nova era de exploração, estendendo o nosso espírito pioneiro aos limites mais distantes do cosmo", afirmou Trump.