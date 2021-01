O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou nesta quinta-feira que sua presidência terá um único mandato e prometeu uma "transição ordenada", após o Congresso ratificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden.

"Embora eu discorde totalmente do resultado da eleição, e os fatos estejam do meu lado, no entanto, haverá uma transição ordenada em 20 de janeiro", disse Trump, em um comunicado distribuído no Twitter por um de seus principais conselheiros, Dan Scavino.