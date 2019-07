O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer reduzir a presença de tropas americanas no Afeganistão antes das eleições de 2020, disse nesta segunda-feira o secretário de Estado do país, Mike Pompeo.

Pompeo fez as declarações em um debate no Clube Econômico de Washington com o empresário David Rubenstein, que perguntou ao secretário se os EUA reduzirão o número de militares no Afeganistão antes das eleições de 2020, marcadas para ocorrer em novembro de 2020. Trump é candidato à reeleição.