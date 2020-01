Kenneth Starr e Robert Ray, dois promotores especiais que investigaram por anos o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, farão parte da defesa do presidente Donald Trump em seu julgamento político no Senado, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira por vários meios de comunicação.

Starr investigou Clinton por mais de quatro anos desde 1994 e acabou investigando a questão que provocou um julgamento político contra ele, sua tentativa de esconder seu relacionamento com Monica Lewinsky; enquanto Ray assumiu o cargo em 1999 para continuar as investigações sobre o democrata.