A passagem do tufão Lingling pela Coreia do Norte causou cinco mortes e deixou centenas de casas destruídas e quase 50 mil hectares de terras agrícolas danificadas, informou nesta segunda-feira a mídia local.

Lingling, 13º tufão da temporada no Pacífico, atravessou o país no final do sábado, arrastando ventos de mais de 100 km/h e fortes chuvas e também deixou três feridos, disse a agência estatal norte-coreana "KCNA".