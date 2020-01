Iranianos carregam o caixão do comandante Qasem Soleimani na cidade de Kerman, no sul do Irã, nesta terça-feira. EFE

Pelo menos 40 pessoas morreram e 213 ficaram feridas, nesta terça-feira, durante o funeral do comandante Qasem Soleimani na cidade de Kerman, no sul do Irã, de acordo com a Organização de Emergência do país.

O diretor da Organização de Emergências, Pir Hosein Kolivand, informou que este é o número de vítimas "até agora", sem descartar que a cifra aumente.