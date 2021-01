Cerca de 200 caminhões passaram pelo túnel do Canal da Mancha ontem à noite, tanto em direção à França como ao Reino Unido, informaram fontes da Getlink, empresa de gestão do complexo viário, à Agência Efe.

Nenhum veículo foi barrado no Eurotúnel nas primeiras horas de oficialização do Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia - devido a problemas com os novos documentos a serem apresentados pelos motoristas.