O governo da Turquia repudiou nesta segunda-feira as sanções impostas pelos Estados Unidos, motivadas pelo uso do sistema antimíssil S-400 da Rússia, e anunciou que adotará represálias "no devido tempo".

"Rechaçamos e condenamos a decisão anunciada hoje pelos Estados Unidos de impor sanções unilaterais à Turquia pela aquisição de um sistema de defesa antiaérea S-400", informou o Ministério das Relações Exteriores russo em comunicado.