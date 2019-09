O Twitter suspendeu nesta quinta-feira as contas do ex-presidente cubano Raúl Castro e de uma de suas filhas, Mariela Castro, deputada e líder do movimento governista a favor dos direitos LGBT.

A medida foi adotada um dia a rede social também bloquear os perfis da mídia estatal cubana. A suspensão das contas do jornal "Granma", órgão do governante Partido Comunista de Cuba, do site "Cubadebate", da emissora "Radio Rebelde" e do "Canal Caribe" aconteceu durante um discurso televisionado do presidente Miguel Díaz-Canel para informar sobre uma crise temporária de fornecimento de combustível.