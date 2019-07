A Ucrânia anunciou nesta quinta-feira a captura em um porto do mar Negro de um petroleiro da Rússia envolvido no incidente naval ocorrido em novembro do ano passado entre ambos os países no qual foram detidos os 24 tripulantes de três navios da Marinha ucraniana.

Segundo informou hoje o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU, na sigla em ucraniano), a embarcação com bandeira russa Nika Spirit - antigo Neyma -, foi aprisionado ao entrar no porto de Izmail, na região ucraniana de Odessa.