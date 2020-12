A União Europeia (UE) e a China concluíram nesta quarta-feira as negociações de um acordo de investimentos que melhorará o acesso das empresas europeias ao mercado chinês e garantirá que elas possam concorrer em melhores condições com as empresas do país asiático.

"Hoje a UE e a China concluíram as negociações sobre um acordo de investimento", disse em comunicado a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, após se reunir com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang.