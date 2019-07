O Conselho da União Europeia (UE) decidiu nesta segunda-feira prorrogar suas medidas restritivas contra personalidades e entidades da Coreia do Norte por sua contribuição aos programas relacionados com atividades nucleares, de mísseis balísticos e de outras armas de destruição em massa, e também por tentar contornar sanções.

No total, o número de pessoas que serão alvo da aplicação de sanções de forma autônoma pela UE chega a 57, além do bloqueio de ativos de nove entidades dentro do regime próprio de sanções do bloco europeu.