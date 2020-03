A Uefa disse nesta sexta-feira que espera manter o formato da Eurocopa, com jogos em vários países, como estava previsto para este ano, mesmo depois que a competição teve de ser adiado para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.

A entidade presidida pelo esloveno Aleksander Ceferin emitiu um comunicado com respostas a várias perguntas que podem interessar ao mundo do futebol nos próximos meses e disse esperar que todas as competições adiadas possam ser concluídas ainda nesta temporada.

"Estamos confiantes de que todas as nossas sedes (da Eurocopa) permanecerão as mesmas, garantindo que o torneio se mantenha fiel à sua visão original: organizar um evento verdadeiramente europeu em consonância com o 60º aniversário da Euro. O torneio vai continuar sendo chamado de Uefa Euro 2020", declarou o organismo máximo do futebol no Velho Continente.

Entretanto, horas depois a confederação continental se desculpou e esclareceu que até agora não há decisão alguma sobre o nome oficial do torneio entre seleções a ser realizado em 2021.

Na visão da Uefa, adiar a Eurocopa para o ano que vem foi a melhor solução para ajudar a terminar todas as competições que estão suspensas, incluindo campeonatos e copas nacionais, a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

"Existe um grupo de trabalho composto por representantes da administração da Uefa, da Associação de Clubes Europeus e das Ligas Europeias. Serão exploradas diferentes formas de permitir a conclusão da atual temporada de clubes, tanto a nível nacional como europeu. As decisões finais só podem ser tomadas quando tivermos mais clareza sobre quando o futebol poderá ser retomado", comentou a Uefa na nota.

"Nosso objetivo é completar todas as competições de clubes europeus e nacionais até o final da temporada esportiva atual, em 30 de junho de 2020, se a situação melhorar. Entretanto, a saúde de todas as pessoas envolvidas no jogo deve ser garantida primeiro", acrescentou.

Sobre quando o futebol europeu voltará ao normal, a entidade acredita que é cedo para fazer uma previsão, mas destacou que permanecerá em contato com a Organização Mundial de Saúde (OMS) para orientar uma resposta a uma crise que está em constante mudança. A Uefa considera também que ainda não é o momento de pensar na classificação das equipes para os torneios continentais da próxima temporada.