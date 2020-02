No dia seguinte à chegada ao Camboja, parte dos 1.455 passageiros, a maioria cidadãos dos Estados Unidos, recebeu autorização para desembarcar. EFE

Os últimos 233 passageiros que estavam a bordo do cruzeiro Westerdam, que estavam de quarentena no Camboja, desembarcaram nesta quarta-feira, depois da confirmação de que não há casos do coronavírus Covid-19 na embarcação.

Por outro lado, segundo informações oficiais, os 747 tripulantes seguem no navio.