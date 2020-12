O Mercosul tem o compromisso da União Europeia de ratificar o acordo entre os dois blocos depois de ter se comprometido a elaborar um texto com deveres recíprocos para o cuidado com o meio ambiente, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo.

Durante a Reunião Ordinária LVII do Conselho do Mercado Comum (CMC), realizada perto do encerramento da Presidência Pro Tempore do Mercosul pelo Uruguai, Bustillo se disse tranquilo por entregar o bastão mais perto de conseguir a ratificação do pacto.