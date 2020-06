Enquanto a cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, decretou toque de recolher, a vizinha Rivera, no Uruguai, descartou a medida, apesar de um recente aumento dos casos de coronavírus na região, segundo anúncio feito nesta segunda-feira pelo ministro de Saúde Pública do país, Daniel Salinas.

O Uruguai vem mantendo a coordenação sanitária com o Brasil através da Comissão Binacional criada para controlar o avanço da pandemia de Covid-19 na fronteira seca. Há cerca de três semanas, Rivera teve um surto do vírus, mas que já foi controlado.