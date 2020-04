Segundo a Universidade Johns Hopkins, que tem dados mais atualizados do que os levantados pelos órgãos locais, a Alemanha registra 148.074 casos de infecção pelo novo coronavírus, e 4.901 mortes. EFE/OMER MESSINGER

O uso de proteção facial em espaços públicos será obrigatório na Alemanha a partir desta segunda-feira, ampliando a medida que valia apenas no estado federado de Bremen, no norte do país, como forma de conter a propagação da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

O governo da chanceler, Angela Merkel, e os líderes das administrações regionais, já na semana passada falaram em "recomendação expressa" ao uso do aparato de proteção no transporte público e dentro de estabelecimentos comerciais.