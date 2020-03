O valor do petróleo despencou já ontem, depois que a Arábia Saudita anunciou a intenção de aumentar a produção para mais de 10 milhões de barris por dia, a partir de abril, em meio ao conflito com a Rússia, pela restrição na demanda. EFE/J.J.Guillen

As principais companhias petrolíferas da Europa estão apresentando forte queda nesta segunda-feira, após a desvalorização do Brent, consequência do conflito entre Opep, liderada pela Arábia Saudita, e a Rússia.

Pouco antes de 8h (de Brasília), a companhia britânico-irlandesa Tullow Oil apresentava balanço negativo de 32,32%, enquanto a britânica BP estava em baixa de 19,10%, a italiana Eni em 17,28%, e a portuguesa Galp em 14,69%.