A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse neste sábado que denunciará nas Nações Unidas a suposta ligação do chefe do Parlamento, Juan Guaidó, com o grupo grupo paramilitar colombiano "Los Rastrojos", além disso, levará mais de 13 milhões de assinaturas contra o "bloqueio" dos Estados Unidos.

"Há evidências da conexão entre a organização criminosa de Guaidó e o grupo 'Los Rastrojos' e o governo de Iván Duque", disse ao término de uma manifestação realizada pelo chavismo para apresentar 13.287.742 milhões de assinaturas à vice-presidência contra o bloqueio dos EUA aos bens estatais venezuelanos em seu território.