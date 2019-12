O governo da Venezuela anunciou neste sábado que ativou "trâmites diplomáticos" para solicitar ao Brasil a entrega de cinco militares "desertores" venezuelanos que foram retidos em Roraima e supostamente estão envolvidos no ataque a uma base militar no sul do território venezuelano.

"Já começaram a ativar os trâmites diplomáticos necessários para solicitar e facilitar a entrega deste grupo de cidadãos envolvidos em fatos tão graves", informou o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela.