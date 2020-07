A Venezuela registrou nesta segunda-feira um novo recorde de contágios pelo novo coronavírus em um só dia - 443 - e manteve assim uma tendência crescente no número de casos.

O balanço foi divulgado pela vice-presidente executiva do país, Delcy Rodriguez, à rede de televisão estatal "VTV". Ainda de acordo com ela, nas últimas 24 horas o país registrou quatro mortes por Covid-19, e com isso o total chegou a 116. Já o número de pessoas infectadas pelo vírus desde que a pandemia chegou à Venezuela, de acordo com dados do governo, subiu para 12.334.